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В Баку обнаружены взрывчатка и гранаты

В Баку обнаружены взрывчатка и гранаты В Насиминском районе города Баку обнаружены боеприпасы.
Происшествия
18 февраля 2025 г. 15:25
В Баку обнаружены взрывчатка и гранаты

В Насиминском районе города Баку обнаружены боеприпасы.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на место происшествия была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска (ССОР) МЧС.

При осмотре места происшествия совместно с правоохранительными органами было установлено, что найденные боеприпасы представляют собой ручные гранаты Ф-1, РГД-5 и УЗРГМ, пригодные к боевому применению.

Специалисты изъяли и вывезли боеприпасы для последующего обезвреживания. В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

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