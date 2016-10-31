В Баку обнаружены тела трех мужчин

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Баку в различных квартирах обнаружены тела трех мужчин без признаков насилия.

Как сообщает Report, два трупа были обнаружены на территории Насиминского района, а один - Хазарского района.

Так, в 52-ой квартире дома №10 по улице Мир Джалала Насиминского района был обнаружен труп Фахраддина Байрамова 1950 г.р. Другой факт зарегистрирован в квартире №13 в доме 52 по улице 28 Мая района. В квартире обнаружен труп Вугара Джафарова 1964 г.р.

На обочине дороги в новом жилом массиве поселка Бузовна Хазарского района было обнаружено тело 50-60-летнего мужчины. Установить его личность пока не удалось.

Тела переданы в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии.

По всем трем фактам в Насиминском и Хазарском районных прокуратурах ведется расследование.