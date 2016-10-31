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    В Баку обнаружены тела трех мужчин

    Тела переданы в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Баку в различных квартирах обнаружены тела трех мужчин без признаков насилия.

    Как сообщает Report, два трупа были обнаружены на территории Насиминского района, а один - Хазарского района.

    Так, в 52-ой квартире дома №10 по улице Мир Джалала Насиминского района был обнаружен труп Фахраддина Байрамова 1950 г.р. Другой факт зарегистрирован в квартире №13 в доме 52 по улице 28 Мая района. В квартире обнаружен труп Вугара Джафарова 1964 г.р.

    На обочине дороги в новом жилом массиве поселка Бузовна Хазарского района было обнаружено тело 50-60-летнего мужчины. Установить его личность пока не удалось.

    Тела переданы в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии.

    По всем трем фактам в Насиминском и Хазарском районных прокуратурах ведется расследование. 

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