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В Баку обнаружены ручные гранаты

В Баку обнаружены ручные гранаты В Баку обнаружены ручные гранаты.
Происшествия
20 апреля 2023 г. 09:22
В Баку обнаружены ручные гранаты

В Баку обнаружены ручные гранаты.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

На горячую линию МЧС 112 поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Сабунчинского района Баку.

На место незамедлительно выехала группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. В ходе осмотра территории были обнаружены пригодные для боевого применения ручные гранаты Ф-1 и М-26.

Обнаруженные боеприпасы вывезены с территории в целях обезвреживания.

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