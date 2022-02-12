В Баку обнаружены боеприпасы

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о том, что на территории Сабунчинского района Баку обнаружены боеприпасы.

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о том, что на территории Сабунчинского района Баку обнаружены боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

В связи с этим на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

"Совместно с сотрудниками правоохранительных органов было обеспечено эвакуация людей на расстояние, временно ограничен доступ посторонних лиц на территорию. В ходе осмотра места происшествия специалистами были обнаружены пригодные для боевого применения одна ручная граната Ф-1, один взрыватель гранаты М-75, одна дымовая мина и 60 патронов различного калибра. Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания. Других опасных или подозрительных предметов на месте происшествия и прилегающей к нему территории не обнаружено", - сообщили в ведомстве.