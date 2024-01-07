В Баку обнаружены и изъяты более 2 кг наркотических средств

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли в поселке Ени Гюнешли в Баку более 2 кг наркотических средств и 2 автомата "Калашникова".

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли в поселке Ени Гюнешли в Баку более 2 кг наркотических средств и 2 автомата "Калашникова".

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 33-го отделения полиции Сураханского РУП, был задержан житель Сумгайыта Сеймур Сафаров (1983 г.р.), который занимался незаконным оборотом наркотических средств в поселке Ени Гюнешли. При личном обыске у него было обнаружено и изъято 1 кг 150 г метамфетамина и 995 г опиума.

Сафаров сообщил, что получил наркотики от гражданина Ирана, с которым познакомился в социальных сетях, с целью их дальнейшей доставки по разным адресам.

Кроме того, за последние несколько дней сотрудникам 33-го отделения полиции Сураханского РУП были добровольно переданы 2 автомата "Калашникова" и 30 патронов, обнаруженные гражданами на территории поселка Ени Гюнешли.