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В Баку обнаружены и изъяты 32 кг ввезенных из Ирана наркотиков

В Баку обнаружены и изъяты 32 кг ввезенных из Ирана наркотиков В Баку обнаружены и изъяты 32 кг ввезенных из Ирана наркотиков.
Происшествия
11 января 2024 г. 15:18
В Баку обнаружены и изъяты 32 кг ввезенных из Ирана наркотиков

В Баку обнаружены и изъяты 32 кг ввезенных из Ирана наркотиков.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в результате очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД, в Сабунчинском районе Баку были задержаны занимающиеся незаконным оборотом наркотиков ранее судимый житель столицы Заур Гаджиев и его знакомый Бахруз Джабиев.

У задержанных лиц, а также в управляемом Б.Джабиевым автомобиле были обнаружены и изъяты 32 кг наркотиков, в том числе 26 кг героина и 6 кг метамфетамина.

Задержанные признались, что наркотики были ввезены в страну из Исламской Республики Иран с целью дальнейшего сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda İrandan gətirilən 32 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

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