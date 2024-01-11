В Баку обнаружены и изъяты 32 кг ввезенных из Ирана наркотиков

В Баку обнаружены и изъяты 32 кг ввезенных из Ирана наркотиков.

В Баку обнаружены и изъяты 32 кг ввезенных из Ирана наркотиков.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в результате очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД, в Сабунчинском районе Баку были задержаны занимающиеся незаконным оборотом наркотиков ранее судимый житель столицы Заур Гаджиев и его знакомый Бахруз Джабиев.

У задержанных лиц, а также в управляемом Б.Джабиевым автомобиле были обнаружены и изъяты 32 кг наркотиков, в том числе 26 кг героина и 6 кг метамфетамина.

Задержанные признались, что наркотики были ввезены в страну из Исламской Республики Иран с целью дальнейшего сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.