В Баку обнаружены боеприпасы

В Баку обнаружены боеприпасы.

В Баку обнаружены боеприпасы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

На горячую линию "112" министерства поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Сабунчинского района.

К месту происшествия незамедлительно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе осмотра территории было установлено, что обнаруженные боеприпасы - 1 ручная граната Ф1, 136 патронов калибра 5.45 мм, пригодных для боевого применения.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания.

Никаких других опасных или подозрительных предметов во время дальнейшего обыска на месте происшествия и в непосредственной близости от него обнаружено не было.