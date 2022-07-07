В Баку обнаружены боеприпасы

В Хатаинском районе столицы, на проспекте Бабека обнаружены боеприпасы.

В Хатаинском районе столицы, на проспекте Бабека обнаружены боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

В ходе осмотра места происшествия оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС совместно с сотрудниками правоохранительных органов обнаружили 1 ручную гранату Ф-1 и 3 запала УЗРГМ ручной гранаты.

Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания. В ходе дополнительного обыска на прилегающих территориях никаких других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.