В Баку обнаружены боеприпасы

В Сабаунчинском районе Баку, на территории поселка Рамана, обнаружены боеприпасы.

В Сабаунчинском районе Баку, на территории поселка Рамана, обнаружены боеприпасы.

Как сообщает Report , в связи с поступившей информацией на место происшествия был направлен мобильный отряд по разминированию Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

После проведения соответствующих мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что обнаруженные боеприпасы включают: 1 ручную гранату Ф-1, 1 взрыватель УЗРГМ, 55 патронов калибра 5,45 мм и 1 магазин от автомата АК-74.

Боеприпасы были извлечены специалистами мобильного отряда и вывезены для обезвреживания.

В ходе дополнительного обследования места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

