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В Баку обнаружены боеприпасы, в Нахчыване - артиллерийский снаряд

В Баку обнаружены боеприпасы, в Нахчыване - артиллерийский снаряд На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпасов в Наримановском районе Баку.
Происшествия
18 апреля 2023 г. 12:06
В Баку обнаружены боеприпасы, в Нахчыване - артиллерийский снаряд

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпасов в Наримановском районе Баку.

Как сообщили Report в министерстве, в связи с полученной информацией на территорию выехала оперативная группа разминирования Спасательной службы особого риска МЧС.

Специалисты обнаружили одну боевую гранату РГ-42, один детонатор 70-мм гранатомета РГ-7, 10 винтовочных патронов калибра 12 мм, 15 патронов калибра 18 мм, 12 патронов калибра 19 мм и 10 патронов калибра 5,45 мм для стрелкового оружия.

Боеприпасы были вывезены с территории для утилизации специалистами оперативной группы.

Кроме того, на основании звонка на горячую линию "112" в городе Нахчыван был обнаружен один 85-мм бронебойный снаряд, который был вывезен с территории пиротехниками МЧС Нахчыванской Автономной Республики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda hərbi sursat, Naxçıvanda top mərmisi tapılıb

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