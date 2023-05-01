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В Баку обнаружены боеприпасы

В Баку обнаружены боеприпасы В Баку обнаружены боеприпасы.
Происшествия
1 мая 2023 г. 16:55
В Баку обнаружены боеприпасы

В Баку обнаружены боеприпасы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

На горячую линию "112" министерства поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Сабунчинского района.

К месту происшествия незамедлительно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе осмотра территории было установлено, что обнаруженные боеприпасы - 1 ручная граната F1, 1 взрывчатка UZRQM-2 и 123 патрона различных калибров, пригодных для боевого применения.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания.

Никаких других опасных или подозрительных предметов во время дальнейшего обыска на месте происшествия и в непосредственной близости от него обнаружено не было.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda hərbi sursat aşkarlanıb

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