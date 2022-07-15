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В Баку обнаружены боеприпасы

В Баку обнаружены боеприпасы На "горячую линию - 112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпасов на улице Мирали Гашгая в Насиминском районе Баку.
Происшествия
15 июля 2022 г. 11:03
В Баку обнаружены боеприпасы

На "горячую линию - 112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпасов на улице Мирали Гашгая в Насиминском районе Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

На место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что обнаруженные боеприпасы - два электрических детонатора и одна взрывчатка УЗРГМ .

"Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания. Других опасных или подозрительных предметов на месте происшествия и прилегающей к нему территории не обнаружено", - сообщили в МЧС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda hərbi silah-sursat aşkarlanıb

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