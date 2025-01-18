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В Баку обнаружены боеприпасы

В Баку обнаружены боеприпасы В Хатаинском районе города Баку обнаружены боеприпасы.
Происшествия
18 января 2025 г. 12:04
В Баку обнаружены боеприпасы

В Хатаинском районе города Баку обнаружены боеприпасы.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), по сигналу на место происшествия была привлечена оперативная группа по разминированию Службы особого риска спасения.

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов был проведен осмотр территории, на которой обнаружены 3 боевые ручные гранаты Ф-1, 3 запала УЗРГМ, 1 ручная граната РГ-42, один снаряд для 23-мм зенитной установки и 18 патронов для винтовки СВД калибра 7,62×54 мм.

Боеприпасы изъяты и вывезены с территории для обезвреживания. При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qumbara və partladıcılar tapılıb

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