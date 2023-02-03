В Баку обнаружены боеприпасы

В Бинагадинском районе Баку обнаружены боеприпасы.

В Бинагадинском районе Баку обнаружены боеприпасы.

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), к месту была незамедлительно привлечена мобильная группа специальной аварийно-спасательной службы (САСС) МЧС.

После того, как на месте происшествия совместно с представителями правоохранительных органов были приняты соответствующие меры безопасности, было установлено, что боеприпасы представляли собой десять 100-миллиметровых минометных снарядов, два 100-миллиметровых танковых снаряда, обломки снарядов РПГ-7 и др.

Боеприпасы были вывезены с территории для утилизации специалистами группы САСС.

Других опасных или подозрительных предметов в ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.