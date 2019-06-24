В Баку обнаружено тело сбитого автомобилем неизвестного мужчины - ФОТО

23 июня на улице А.Багирова, 78 в поселке Сабунчи одноименного района обнаружено тело сбитого автомобилем мужчины около 50-55 лет.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, приметы мужчины следующие: рост 170-175 см, среднего телосложения, глаза черные.

На нем были серые брюки и розовая рубашка.

Лиц, узнавших мужчину, личность которого пока не установлена, просят обратиться с Call-центр "102" МВД, 12-ое отделение полиции Сабунчинского РУП, позвонив по номерам (012) 450-02-02 и (070) 272-00-73.