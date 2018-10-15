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    В Баку обнаружено тело пропавшего без вести мужчины

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Баку обнаружено тело пропавшего без вести мужчины. 

    Как сообщает Report, при проведении земляных работ на улице А.Илдырыма в поселке Шувялан Хазарского района обнаружен человеческий скелет.  

    В ходе расследования было установлено, что это пропавший без вести в поселке Мардакян в июле текущего года Агабала Шарифов 1931 г.р.

    Причины смерти расследуются. 

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