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В Баку обнаружено тело 67-летнего мужчины

В Баку обнаружено тело 67-летнего мужчины На территории Наримановского района столицы в квартире обнаружено тело 67-летнего мужчины.
Происшествия
17 июля 2022 г. 18:53
В Баку обнаружено тело 67-летнего мужчины

На территории Наримановского района столицы в квартире обнаружено тело 67-летнего мужчины.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Так, на горячую линию "112" министерства поступила информация о том, что на территории Наримановского районе Баку за закрытой дверью в беспомощном состоянии остался один человек.

Привлеченные к месту происшествия соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС вскрыли входную дверь. Обнаруженное при осмотре квартиры тело Эльмана Хилал оглу Атаева, 1955 года рождения, было передано по назначению.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 67 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıb

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