В Баку обнаружено 8 ручных гранат

В Баку найдено 8 гранат.

В Баку обнаружено 8 ручных гранат.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию 112 МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Ахмедлы Хатаинского района столицы.

В связи с информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена мобильная группа по разминированию Службы спасения особого риска (ССОР) МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на месте происшествия сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что обнаруженные боеприпасы - 3 гранаты Ф-1, 2 - РГ-5, 2 - РГ-42, 1 - БРМ-75 и 2 - УЗРГМ - были пригодны для боевого применения.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами мобильной группы ССОР.

Во время дальнейшего осмотра места происшествия и в непосредственной близости от него никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.