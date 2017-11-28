В Баку обнаружено 2 снаряда от зенитной пушки

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Из центра управления по кризисным ситуациям МЧС в Национальное агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) постeпила информация о невзорвавшемся боеприпасе по адресу: Хатаинский район, проспект Нобеля 94.

Как сообщили Report из АНАМА, на место обнаружения боеприпаса выехала специальная группа быстрого реагирования агентства, представители службы спасения при особых рисках МЧС и министерства внутренних дел.

Представители все трех госструктур осмотрели участок автопарка. В результате срочных и неотложных оперативных мероприятий было обнаружено два 30 мм. снаряда (OFZ) от зенитной пушки. Снаряды были доставлены в центральный участок по уничтожению при агентстве.

Вокруг участка, где были обнаружены снаряды, на площади в 50 кв.м. был проведен наземный осмотр. Опасных предметов и устройств обнаружено не было.