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В Баку обнаружена ручная граната

В Баку обнаружена ручная граната На территории поселка НЗС Хатаинского района города Баку обнаружена ручная граната F-1.
Происшествия
16 апреля 2022 г. 12:14
В Баку обнаружена ручная граната

На территории поселка НЗС Хатаинского района города Баку обнаружена ручная граната F-1.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС, специалисты которой вывезли боеприпас с территории для обезвреживания.

В ходе осмотра места происшествия и прилегающих территорий никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

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