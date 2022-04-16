В Баку обнаружена ручная граната

На территории поселка НЗС Хатаинского района города Баку обнаружена ручная граната F-1.

На территории поселка НЗС Хатаинского района города Баку обнаружена ручная граната F-1.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС, специалисты которой вывезли боеприпас с территории для обезвреживания.

В ходе осмотра места происшествия и прилегающих территорий никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.