О нас

В Баку обнаружена ручная граната

В Баку обнаружена ручная граната На горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории поселка Гарахучур в Сураханском районе столицы.
Происшествия
4 августа 2024 г. 11:47
В Баку обнаружена ручная граната

На горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории поселка Гарахучур в Сураханском районе столицы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

По вызову была задействована мобильная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. Территория была оцеплена при содействии сотрудников полиции. В ходе осмотре места было установлено, что обнаруженный боеприпас представляет собой ручную гранату РГД-5, пригодную для боевого применения.

Специалисты-саперы МЧС вывезли боеприпас с территории для дальнейшей утилизации.

Никаких других опасных или подозрительных предметов при дополнительном обыске на месте происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSuraxanı rayonunda əl qumbarası aşkarlanıb

Экслюзивные новости

Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
31 июля 2024 г. 12:15
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
31 июля 2024 г. 10:11
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
30 июля 2024 г. 13:40
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
29 июля 2024 г. 12:59
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi