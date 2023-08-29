В Баку обнаружена ручная граната

В Баку обнаружена ручная граната.

В Баку обнаружена ручная граната.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на горячую линию МЧС 112 поступила информация об обнаружении боеприпаса в поселке Шувялан Хазарского района Баку.

На указанную территорию незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. На территории была обнаружена пригодная для боевого применения ручная граната Ф-1.

Боеприпас был вывезен с территории специалистами службы для дальнейшего обезвреживания. Других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.