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В Баку обнаружена ручная граната

В Баку обнаружена ручная граната В Баку обнаружена ручная граната.
Происшествия
29 августа 2023 г. 13:08
В Баку обнаружена ручная граната

В Баку обнаружена ручная граната.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на горячую линию МЧС 112 поступила информация об обнаружении боеприпаса в поселке Шувялан Хазарского района Баку.

На указанную территорию незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. На территории была обнаружена пригодная для боевого применения ручная граната Ф-1.

Боеприпас был вывезен с территории специалистами службы для дальнейшего обезвреживания. Других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

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