В Баку обнаружена ручная граната - ФОТО

Из call-центра "102" МВД Азербайджана в Агентство (ANAMA) поступила информация об обнаружении ручной гранаты на территории улицы Исфахани, переулок 3, Бинагадинского района, города Баку.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA), мобильная группа быстрого реагирования Агентства вместе с сотрудниками отделения полиции Бинагадинского района и Службы скорой медицинской помощи министерства здравоохранения сразу же выехала на место происшествия.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий специалистами агентства была обнаружена ручная граната F-1. Для обезвреживания, боеприпасы были перемещены в центр по уничтожению агентства.

На территории в 200 кв.м вокруг найденного боеприпаса был проведен наземный осмотр, других опасных предметов не обнаружено.