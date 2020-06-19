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В Баку обнаружена ручная граната - ФОТО

​В Баку обнаружена ручная граната

Из call-центра "102" МВД Азербайджана в Агентство (ANAMA) поступила информация об обнаружении ручной гранаты на территории улицы Исфахани, переулок 3, Бинагадинского района, города Баку.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA), мобильная группа быстрого реагирования Агентства вместе с сотрудниками отделения полиции Бинагадинского района и Службы скорой медицинской помощи министерства здравоохранения сразу же выехала на место происшествия.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий специалистами агентства была обнаружена ручная граната F-1. Для обезвреживания, боеприпасы были перемещены в центр по уничтожению агентства.

На территории в 200 кв.м вокруг найденного боеприпаса был проведен наземный осмотр, других опасных предметов не обнаружено.

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