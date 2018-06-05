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    В Баку обнаружена 21 дымовая граната

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Баку обнаружена 21 дымовая граната. 

    Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA). 

    5 июня в 16:52 из Call-центра "102" МВД в агентство поступил звонок, в котором отмечалось, что на территории, называемой "Baksol yolu" в Наримановском районе Баку, обнаружили 21 дымовую гранату. 

    На территорию была выслана оперативная группа быстрого реагирования Агентства и оперативники отделения полиции Кешлы.

    В результате неотложных оперативных мероприятий, проведенных специалистами Агентства на вышеуказанной территории, были обнаружены 21 ед. дымовых гранат (RDQ2-Ç), которые отправили в специальный центр Агентства для обезвреживания. 

    Был произведен наземный осмотр территории площадью 100 кв. метров рядом с местом, где обнаружили дымовые гранаты. Каких-либо других опасных предметов и устройств обнаружено не было.

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