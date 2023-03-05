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В Баку обнаружен танковый снаряд

В Баку обнаружен танковый снаряд В Баку обнаружен танковый снаряд.
Происшествия
5 марта 2023 г. 12:31
В Баку обнаружен танковый снаряд

В Баку обнаружен танковый снаряд.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Согласно информации, на горячую линию 112 ведомства поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории Бинагадинского района Баку.

По вызову была немедленно задействована группа быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После проведения на месте совместно с сотрудниками правоохранительных органов соответствующих мер безопасности было установлено, что боеприпас, обнаруженный при осмотре места происшествия, представляет собой один 125-мм танковый снаряд ЗБМ-29, пригодный к боевому применению.

Боеприпас был вывезен с территории для последующей утилизации. В ходе осмотра места находки и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda döyüşə yararlı tank mərmisi aşkarlanıb

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