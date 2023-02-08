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В Баку обнаружен боеприпас

В Баку обнаружен боеприпас В Баку обнаружен пригодный к применению боеприпас.
Происшествия
8 февраля 2023 г. 17:01
В Баку обнаружен боеприпас

В Баку обнаружен пригодный к применению боеприпас.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На горячую линию министерства "112" поступила информация об обнаружении боеприпаса в поселке Сахиль Гарадагского района столицы.

На территорию была незамедлительно привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. Было установлено, что обнаруженный боеприпас - зенитный снаряд 25-мм калибра пригоден для боевого применения. Боеприпас был извлечен и вывезен с территории для обезвреживания специалистами МЧС.

Других подозрительных предметов на территории обнаружено не было.

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