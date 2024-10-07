В Баку обнаружены боеприпасы

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На территории Наримановского района Баку обнаружены боеприпасы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

На место обнаружения схрона была привлечена оперативная группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС: "Специалистами группы было изъято и обезврежено 40 пригодных для боевого применения патронов калибром 9-мм, а также 60 снарядов 5х45 мм и 300 граммов пороха. Никаких других опасных или подозрительных предметов в ходе дальнейшего обыска на месте происшествия и в непосредственной близости от него не обнаружено".