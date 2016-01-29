В Баку обнародованы детали убийства женщины и ее сына

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Баку арестован подозреваемый в убийстве женщины и ее сына.

Как сообщает Report, в связи с этим Главное управление полиции и Генеральная прокуратура города Баку сделали официальное заявление.

Согласно информации, в результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов прокуратуры внутренних дел, было раскрыто убийство, совершенное при неизвестных обстоятельствах на территории Наримановского района столицы.

Так, 19 января примерно в 03:00 в собственной квартире были обнаружены тела Жанны Магеррамовой (1949 г.р.) и ее сына Александра Магеррамова (1982 г.р.), с признаками насилия. По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) УК, назначены соответствующие экспертизы.

В результате проведенных неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий были выявлены основательные подозрения в том, что преступление совершил житель Баку, ранее судимый по ст. 234.1 УК Рухин Аллахвердиев (1977 г.р.). Он был задержан и привлечен к следствию.

Следствием выяснилось, что 17 января Р.Аллахвердиев пришел под предлогом проводить ремонтные работы в квартире Жанны и Александра Магеррамовых, нанес им множественные удары молотком, который он принес с собой, и убил их. Затем взял из сумки Ж.Магеррамовой 20 манатов, а из портфеля А.Магеррамова - кошелек с 200 манатами, закрыл двери на ключ и сбежал с места преступления.

В ходе следствия Р.Аллахвердиев предъявил ключи от квартиры.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.