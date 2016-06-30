​В Баку женщина, квартира которой заложена в банке, столкнулась с мошенничеством

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Баку совершено очередное мошенничество.

Как сообщает Report, обратившись с заявлением в правоохранительные органы, 39-летняя Севиндж Зульфугарова заявила, что была обманута мошенником.

По ее словам, в марте 2015 года Сабухи Магомедали обманув С.Зульфугарову, заложил ее квартиру на улице Чеменземинли, 53 Наримановского района в бакинский филиал банка Pakistan Milli Bankı и взял кредит в размере 115 тыс. манатов. Несмотря на истечение продолжительного времени, С.Магомедали не вернул С.Зульфугаровой ни документы от квартиры, ни соответствующую сумму денег.

По факту ведется расследование.