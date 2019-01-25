В Баку облившую зятя кислотой тещу суд направил в психбольницу

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Кямали Асадовой, обвиняемой в том, что облила зятя кислотой.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова вынесено решение в связи с обвиняемым лицом.
Согласно приговору, в отношении К.Асадовой применены принудительные меры медицинского характера. Она была направлена в Республиканскую психиатрическую больницу № 1.
Отметим, что К.Асадова в начале прошлого года пришла ночью на съемную квартиру своего зятя Гараева Тарлана Агали оглу и облила его кислотой, когда тот спал. Жизнь доставленного в больницу мужчины удалось спасти.
К.Асадовой выдвинуто обвинение по статье 126.2.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, в том числе мучениями для потерпевшего или по найму, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
На период следствия в отношении женщины не была избрана мера пресечения в виде ареста.
İsmayıl NəsibliАвтор новости