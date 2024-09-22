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В Баку обезврежен снаряд от противотанкового гранатомета

В Баку обезврежен снаряд от противотанкового гранатомета На горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении на территории поселка Кюрдаханы Сабунчинского района города Баку противотанкового снаряда.
Происшествия
22 сентября 2024 г. 14:19
В Баку обезврежен снаряд от противотанкового гранатомета

Сотрудники МЧС обезвредили в Сабунчинском районе Баку снаряд от противотанкового гранатомета РПГ-7.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Было отмечено, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении на территории поселка Кюрдаханы Сабунчинского района Баку снаряда от противотанкового гранатомета.

По вызову была задействована мобильная группа разминирования Службы спасения особого риска МЧС. Территория была оцеплена при содействии сотрудников полиции.

В ходе осмотра места было установлено, что обнаруженный боеприпас представляет собой пригодную для боевого применения 40-мм бронебойную неуправляемую кумулятивную противотанковую гранату ПГ-7Л.

Саперы МЧС вывезли боеприпас с территории для дальнейшей утилизации с соблюдением соответствующих мер безопасности.

Никаких других опасных или подозрительных предметов при дополнительном осмотре на месте происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda tank əleyhinə zirehdələn raket mərmisi aşkarlanıb

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