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В Баку обезврежен мужчина, взявший в заложники несовершеннолетнего

В Баку обезврежен мужчина, взявший в заложники несовершеннолетнего В Сураханском районе Баку обезврежен мужчина, взявший в заложники несовершеннолетнего и угрожавший его убить.
Происшествия
22 июля 2024 г. 19:57
В Баку обезврежен мужчина, взявший в заложники несовершеннолетнего

В Сураханском районе Баку обезврежен мужчина, взявший в заложники несовершеннолетнего и угрожавший его убить.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, Х.Ахмедов, находившийся в розыске и ранее судимый за военные и другие преступления, при задержании не подчинился законным требованиям сотрудников полиции, оказал сопротивление и взял ребенка в заложники, приставив холодное оружие к его горлу.

Мужчина игнорировал неоднократные предупреждения, и, учитывая необходимость обеспечения безопасности окружающих и несовершеннолетнего, сотрудники полиции применили служебное оружие и обезвредили Х.Ахмедова.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda azyaşlını girov götürüb öldürməklə hədələyən şəxs zərərsizləşdirilib

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