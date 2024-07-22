В Баку обезврежен мужчина, взявший в заложники несовершеннолетнего

В Сураханском районе Баку обезврежен мужчина, взявший в заложники несовершеннолетнего и угрожавший его убить.

В Сураханском районе Баку обезврежен мужчина, взявший в заложники несовершеннолетнего и угрожавший его убить.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, Х.Ахмедов, находившийся в розыске и ранее судимый за военные и другие преступления, при задержании не подчинился законным требованиям сотрудников полиции, оказал сопротивление и взял ребенка в заложники, приставив холодное оружие к его горлу.

Мужчина игнорировал неоднократные предупреждения, и, учитывая необходимость обеспечения безопасности окружающих и несовершеннолетнего, сотрудники полиции применили служебное оружие и обезвредили Х.Ахмедова.

По факту проводится расследование.