В Баку обезврежен мужчина, оказавший вооруженное сопротивление полиции при задержании

Полиция обезвредила в Баку 39-летнего мужчину, оказавшего сопротивление при задержании по подозрению в обороте наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, ночью при задержании Рагиб Мамедов попытался скрыться от уголовного преследования.

Ранее неоднократно судимый Р.Мамедов оказал сопротивление сотрудникам полиции, используя режущий предмет.

Несмотря на неоднократные предупреждения, подозреваемый продолжал оказывать сопротивление, в результате он был обезврежен полицией с применением табельного огнестрельного оружия. Ему была оказана первая медицинская помощь, и Р.Мамедов помещен в больницу.

При нем было обнаружено и изъято большое количество наркотических средств, отмечает МВД.

По факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК АР, проводятся следственные действия.