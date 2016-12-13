В Баку ножом ранен чемпион мира и Европы - ФОТО

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Баку ножом ранили спортсмена.

Как сообщает Report, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе.

Согласно информации, Рустамова Аслана Нураддин оглу (1992 г.р.) ножом ранил его знакомый. Он госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту проводится расследование сотрудниками 18-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции.

Отметим, что Аслан Рустамов является двукратным чемпионом Европы и трехкратным чемпионом мира по панкратиону. В настоящее время он работает в качестве тренера по панкратиону.