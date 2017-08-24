Баку. 24 августа.REPORT.AZ/ В Баку ночью автомобили сбили четверых пешеходов.

Как сообщает Report, инциденты произошли в Низаминском, Наримановском, Сабунчинском и Хазарском районах.

Намеревавшийся перейти дорогу перед 23-м отделением полиции Низаминского районного управления полиции 60-летний Батыев Камандар Ибрагим оглу был сбит легковым автомобилем. Пострадавший был госпитализирован.

Другой инцидент произошел в Наримановском районе. На проспекте Зии Буньядова при попытке перейти дорогу Гулиева Сахавата Гаракиши оглу 1988 г.р. сбил автомобиль. С. Гулиев был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой.

В Хазарском районе также произошло ДТП с наездом на пешехода. В поселке Зира автомобиль марки "ВАЗ-2107" сбил идущего по краю дороги 39-летнего Алиева Эльмана и скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу. Сотрудники Хазарского районного управления полиции задержали совершившего наезд водителя.

Еще один подобный инцидент произошел в поселке Мухаммедли Сабунчинского района. Желавшего перейти дорогу Агамамедова Намазали Нифтулла оглу 1958 г.р. сбил автомобиль. Пострадавший был доставлен в Клинический медцентр №3.

По факту Сабунчинское районное управление полиции ведет расследование.