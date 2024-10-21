В Баку невнимательность водителя в очередной раз стала причиной ДТП на железной дороге

В Баку невнимательность водителя в очередной раз стала причиной ДТП на железной дороге.

В Баку невнимательность водителя в очередной раз стала причиной ДТП на железной дороге.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Было отмечено, что сегодня в 02:30 электровоз, принадлежащий АЖД, во время движения на участке путей Бина-Гала столкнулся с микроавтобусом Mercedes Vito с госрегистрационным номерным знаком 77-HU-132, который, игнорируя предупреждающие знаки, пытался на высокой скорости пересечь железнодорожные пути.

По предварительной информации, в результате столкновения водитель автомобиля и один пассажир получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

В АЖД призвали водителей транспортных средств строго соблюдать требования статьи 44 закона "О дорожном движении" и проявлять бдительность при пересечении железнодорожных переездов.

"Водители, нарушающие правила, не только штрафуются на 100 манатов, но и подвергают риску свою жизнь и жизнь пассажиров", - добавили в ЗАО.