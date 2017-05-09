В Баку нетрезвый водитель совершил аварию - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку произошла дорожная авария, в результате которой столкнулись два автомобиля.

Как передает Report, авария зарегистрирована на пересечении улиц Рухуллы Ахундова и Рашида Бейбутова.

В результате аварии столкнулись автомобили марок Opel и BMW. К месту происшествия привлечены сотрудники полиции.

Как сообщили сотрудники Государственной дорожной полиции, причиной аварии стал водитель легкового автомобиля марки BMW 51-летний Тельман Гусейнов, управляющий автомобилем в нетрезвом состоянии. Он отказался пройти медицинский осмотр на предмет наличия в организме алкоголя, в результате чего между сторонами возник спор.

В итоге Т. Гусейнов принудительно был доставлен в медпункт.