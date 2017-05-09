 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку нетрезвый водитель совершил аварию - ФОТО - ВИДЕО

    Между ним и сотрудниками полиции возник спор© Report.az

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку произошла дорожная авария, в результате которой столкнулись два автомобиля.

    Как передает Report, авария зарегистрирована на пересечении улиц Рухуллы Ахундова и Рашида Бейбутова.

    В результате аварии столкнулись автомобили марок Opel и BMW. К месту происшествия привлечены сотрудники полиции.

    Как сообщили сотрудники Государственной дорожной полиции, причиной аварии стал водитель легкового автомобиля марки BMW 51-летний Тельман Гусейнов, управляющий автомобилем в нетрезвом состоянии. Он отказался пройти медицинский осмотр на предмет наличия в организме алкоголя, в результате чего между сторонами возник спор.

    В итоге Т. Гусейнов принудительно был доставлен в медпункт. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi