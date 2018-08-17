В Баку нетрезвый мужчина, преградив дорогу автобусу, пригрозил пассажирам расправой - ФOTO - ВИДЕО

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В последние несколько дней пор некий мужчина средних лет мешает движению общественного транспорта на проспекте Хатаи в Наримановском районе.

Как сообщили Report в ООО “Халиг Фаигоглу”, этот мужчин в различное время суток появляется на конечной остановке автобуса №199 (по адресу: пр. Хатаи, 11-23), совершает неадекватные действия, преграждает путь автобусам, препятствуя их движению. Несколько раз этот человек вынуждал пассажиров покинуть салон автобуса. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, оскорбляет сотрудников компании, грозит расправой пассажирам. Жители этого района говорят, что этого человека зовут Наби. По данному вопросу уже сообщено в соответствующие органы.