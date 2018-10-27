В Баку несколько лиц путем угроз отняли у подростка 45 тыс. долларов

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Баку задержаны лица, путем угроз отнявшие у подростка 45 тыс. долларов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, обратившийся в Бинагадинское районное управление полиции житель Баку Н.Алекперов заявил, что несколько лиц путем угроз отняли у его сына 4 октября 27 000 долларов, а 5 октября - 18 000 долларов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 5-го отделения полиции в кратчайшие сроки были задержаны подозреваемые в совершении преступления трое подростков.

Расследования продолжаются.