В Баку несколько лиц путем угроз отняли у подростка 45 тыс. долларов

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Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Баку задержаны лица, путем угроз отнявшие у подростка 45 тыс. долларов.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, обратившийся в Бинагадинское районное управление полиции житель Баку Н.Алекперов заявил, что несколько лиц путем угроз отняли у его сына 4 октября 27 000 долларов, а 5 октября - 18 000 долларов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 5-го отделения полиции в кратчайшие сроки были задержаны подозреваемые в совершении преступления трое подростков.
Расследования продолжаются.
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