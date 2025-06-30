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В Баку нейтрализован наркоторговец, оказавший сопротивление полиции

В Баку нейтрализован наркоторговец, оказавший сопротивление полиции В Гарадагском районе Баку нейтрализован наркоторговец, который в попытке скрыться оказал вооруженное сопротивление полиции, еще двое его сообщников были задержаны.
Происшествия
30 июня 2025 г. 02:19
В Баку нейтрализован наркоторговец, оказавший сопротивление полиции

В Гарадагском районе Баку нейтрализован наркоторговец, который в попытке скрыться оказал вооруженное сопротивление полиции, еще один его сообщник был задержан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, 29 июня около 23:00 лица, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств, оказали сопротивление сотрудникам полиции и попытались скрыться.

Находившийся за рулем автомобиля "ВАЗ-2104" 29-летний Техран Мамедов не подчинился приказу остановиться, потерял управление и наехал на ограждение у обочины дороги. Затем он вышел из машины и с ножом оказал сопротивление сотрудникам полиции, пытаясь создать условия для побега находившегося в транспортном средстве другого лица.

После неоднократных предупреждений, сотрудник полиции применил табельное оружие и обезвредил его, еще один человек был задержан. В автомобиле было обнаружено и изъято 10 кг наркотических средств.

По факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda polisə müqavimət göstərən narkotacir zərərsizləşdirilib, daha bir nəfər saxlanılıb

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