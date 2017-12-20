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    В Баку неизвестный сорвал серьги с ушей школьницы

    По факту в Бинагадинском районном управлении полиции ведется следствие

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Баку неизвестный совершил грабеж в отношении малолетней девочки.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе.

    Согласно информации, в то время, когда проживающая в одном из домов по улице Джафара Хандана 9-летняя М.Д. возвращалась из школы домой, неизвестный сорвал с ее ушей золотые серьги.

    Во время происшествия оба уха девочки были повреждены, она перенесла психологический стресс. Родители поместили девочку в больницу.

    По факту в Бинагадинском районном управлении полиции ведется следствие.

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