В Баку неизвестный сорвал серьги с ушей школьницы

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Баку неизвестный совершил грабеж в отношении малолетней девочки.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе.

Согласно информации, в то время, когда проживающая в одном из домов по улице Джафара Хандана 9-летняя М.Д. возвращалась из школы домой, неизвестный сорвал с ее ушей золотые серьги.

Во время происшествия оба уха девочки были повреждены, она перенесла психологический стресс. Родители поместили девочку в больницу.

По факту в Бинагадинском районном управлении полиции ведется следствие.