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В Баку неизвестные заперли охранников и вырубили свыше 60 деревьев

В Баку неизвестные заперли охранников и вырубили свыше 60 деревьев В связи с инцидентом пострадавшие обратились в правоохранительные органы, а также в Министерство экологии и природных ресурсов
Происшествия
2 апреля 2021 г. 11:08
В Баку неизвестные заперли охранников и вырубили свыше 60 деревьев
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За минувшую ночь в Баку было уничтожено более 60 деревьев.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован перед объектами, торгующими строительными материалами, в Наримановском районе столицы, на пересечении проспекта Зии Буниятова и улицы Дарнагюль 1.

Предприниматель Вугар Демиров сообщил Report, что уничтоженные деревья принадлежат к роду Восточный платан и Купрессоципарис лейланда.

По его словам, деревья были вырублены неизвестными, которые прибыли на территорию ночью:

"Двух наших сотрудников охраны, которые пытались помешать этим лицам, они заперли в комнате охраны и продолжили свои действия по уничтожению деревьев. Личности этих лиц неизвестны".

В.Демиров подчеркнул, что деревья были абсолютно законно посажены в сентябре прошлого года: "Было всего 81 дерево: 15 чинаров (платан), 66 Купрессоципарисов. Более 60 из этих деревьев были уничтожены".

В связи с инцидентом пострадавшие обратились в правоохранительные органы, а также в Министерство экологии и природных ресурсов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda mühafizəçiləri otağa salıb 60-dan çox ağacı məhv etdilər - VİDEO

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