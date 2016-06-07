Неизвестные в масках напали на дом жительницы Баку, избили ее и забрали деньги

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Баку люди в масках совершили нападение на дом.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Кешля Низаминского района.

Неизвестные связали руки владелицы дома Фирангиз Гасановой, заклеили рот клейкой лентой и избили ее. Они забрали с собой из дома деньги и драгоценные вещи и скрылись с места преступления.

Ф.Гасанова госпитализирована в больницу.

По факту ведется расследование в 23-м отделении полиции Низаминского районного управления полиции.