Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Баку неизвестные избили рабочего, у которого требовали деньги. Как передает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы.

В жилом массиве "Ганлы гёль" трое неизвестных остановили возвращающегося домой Керимова Агу Манаф оглы 1997 года рождения. Они потребовали у A.Керимова отдать имеющиеся у него денежные средства. Несогласного с этим А.Керимова жестоко избили.

В результате избиения, A.Керимов получил закрытую черепно-мозговую травму, а также множественные переломы. Он был доставлен в клинический медицинский центр №1.

Ясамальское районное управление полиции ведет следствие по этому факту

Отметим, что А. Керимов является рабочим на стройке жилого доме.