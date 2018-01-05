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    В Баку неизвестные избили рабочего, у которого требовали деньги

    Каримов получил закрытую черепно-мозговую травму и ему переломали все кости

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Баку неизвестные избили рабочего, у которого требовали деньги. Как передает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы.

    В жилом массиве "Ганлы гёль" трое неизвестных остановили возвращающегося домой Керимова Агу Манаф оглы 1997 года рождения. Они потребовали у A.Керимова отдать имеющиеся у него денежные средства. Несогласного с этим А.Керимова жестоко избили.

    В результате избиения, A.Керимов получил закрытую черепно-мозговую травму, а также множественные переломы. Он был доставлен в клинический медицинский центр №1.

    Ясамальское районное управление полиции ведет следствие по этому факту

    Отметим, что А. Керимов является рабочим на стройке жилого доме. 

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