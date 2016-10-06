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    В Баку не желающий жениться подросток убил отца

    По факту ведется расследование в районной прокуратуре

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Выяснились детали убийства в Совхозе Сюдчюлюк поселка Бина Хазарского района.

    Как сообщает Report, житель Гедабекского района 17-летний Кянан Гасымов ударил ножом в область сердца своего отца Гулу Гасымова.

    Согласно информации, К.Гасымов до происшествия пережил психологическое потрясение. Он несколько дней назад оставил лицей, в котором учился, родители хотели женить его. Он заявил отцу, что не хочет жениться. При этом Г.Гасымов настаивал на женитьбе своего сына. 

    К. Гасымов решил ранить отца в сердце, однако точно не знал где оно находится. Он уточнил местоположение сердца у себя, после чего вонзил нож в сердце отца. 

    К. Гасымов задержан. 

    По факту ведется расследование в районной прокуратуре.

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