В Баку не желающий жениться подросток убил отца

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Выяснились детали убийства в Совхозе Сюдчюлюк поселка Бина Хазарского района.

Как сообщает Report, житель Гедабекского района 17-летний Кянан Гасымов ударил ножом в область сердца своего отца Гулу Гасымова.

Согласно информации, К.Гасымов до происшествия пережил психологическое потрясение. Он несколько дней назад оставил лицей, в котором учился, родители хотели женить его. Он заявил отцу, что не хочет жениться. При этом Г.Гасымов настаивал на женитьбе своего сына.

К. Гасымов решил ранить отца в сердце, однако точно не знал где оно находится. Он уточнил местоположение сердца у себя, после чего вонзил нож в сердце отца.

К. Гасымов задержан.

По факту ведется расследование в районной прокуратуре.