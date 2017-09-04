В Баку не удовлетворена апелляционная жалоба обвиненного убийстве 15-летней девочки

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении обвиняемого в убийстве 15-летней дочери Насиба Джаббарова.

Как сообщает Report, решение было зачитано на провесе под председательством судьи Вагифа Мурсагулова.

По решению, апелляционная жалоба Н.Джаббарова не была удовлетворена, приговор суда первой инстанции остался в силе.

Отметим, что убийство произошло 20 июля прошлого года в городе Хырдалане. Жительница Агдамского района Айгюн Джаббарова с колото-резаными ранами была доставлена в больницу, где и в последующем скончалась.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, был задержан отец А. Джаббаровой Насиб Джаббаров, подозреваемый в совершении преступления на почве конфликта. Позднее стало известно, что 52-летний отец, подозревая, что его 15-летняя дочь А. Джаббарова совершила безнравственные действия, на почве ревности с особой жестокостью убил ее ножом ночью, когда она спала.

Н. Джаббаров во время дачи показаний на суде сообщил, что в ходе апрельской операции в прифронтовом регионе снаряд, выпущенный армянами, упал вблизи 50 м от него. Мужчина, отметивший нарушения в психике после этого случая, не знает почему убил свою дочь.

Он обвиняется по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и 120.2.9 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса.