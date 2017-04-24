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    В Баку не удалось установить личность пешехода, сбитого насмерть мотоциклом - ФОТО - ВИДЕО

    Узнавших скончавшегося в результате аварии пешехода просят обратиться в центр звонков МВД 102© Report.az

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Баку водитель мотоцикла совершил аварию.

    Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в Ясамальском районе.

    Рустамов Эльвин Алиага оглу 1992 г.р., двигаясь по проспекту Иншаатчылар на мотоцикле Yamaha с государственным номерным знаком 10-B-695, превысил допустимую скорость и сбил переходившего по пешеходному переходу мужчину лет 30-35, личность которого пока не установлена. В результате и пешеход, и водитель мотоцикла Э.Рустамов получили травмы.

    Пешеход и байкер были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь пешехода не удалось.

    На территорию привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы. Мотоцикл отогнан на штрафную площадку.

    По факту Ясамальским районным управлением полиции ведется расследование.

    Узнавших скончавшегося в результате аварии пешехода просят обратиться в центр звонков МВД 102, либо в близлежащее отделение полиции.

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