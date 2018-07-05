В Баку не подчинившийся приказу дорожной полиции водитель совершил аварию и сбежал

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Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В Баку не подчинившийся приказу дорожной полиции водитель совершил тяжелую аварию.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Наримановском районе.

Так, на пресечении улиц Кероглу Рагимова и академика Гасана Алиева в проезжающий на зеленый свет светофора автомобиль марки BMW врезался пытавшийся скрыться от полиции и проехавший на высокой скорости на красный свет светофора автомобиль марки Mazda. В результате аварии никто не пострадал, однако автомобили были деформированы.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции. Сразу же после аварии водитель автомобиля марки Mazda покинул машину и скрылся.

В настоящее время полиция разыскивает водителя Mazda.