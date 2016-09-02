В Баку назначены начальники еще двух отделений полиции

2 сентября, 2016 13:42

Один из новых начальников является сыном Национального героя Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В министерстве внутренних дел Азербайджана произошли новые назначения. Как передает Report, начальник 26-го отделения полиции (ОП) Ясамальского районного управления полиции майор полиции Мурад Гусейнов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником 1-го ОП Хазарского РУП. Начальник 1-го ОП майор полиции Заур Алиев назначен начальником 22-го ОП Насиминского РУП. Начальник 22-го ОП полковник-лейтенант Махир Мамедов отправлен в распоряжение. Отметим, что М.Гусейнов является сыном Национального героя Азербайджана Тофика Гусейнова.