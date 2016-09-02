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    В Баку назначены начальники еще двух отделений полиции

    Один из новых начальников является сыном Национального героя

    Один из новых начальников является сыном Национального героя

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В министерстве внутренних дел Азербайджана произошли новые назначения.

    Как передает Report, начальник 26-го отделения полиции (ОП) Ясамальского районного управления полиции майор полиции Мурад Гусейнов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником 1-го ОП Хазарского РУП.

    Начальник 1-го ОП майор полиции Заур Алиев назначен начальником 22-го ОП Насиминского РУП.

    Начальник 22-го ОП полковник-лейтенант Махир Мамедов отправлен в распоряжение.

    Отметим, что М.Гусейнов является сыном Национального героя Азербайджана Тофика Гусейнова.

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