В Баку назначены начальники еще двух отделений полиции

Один из новых начальников является сыном Национального героя
Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В министерстве внутренних дел Азербайджана произошли новые назначения.
Как передает Report, начальник 26-го отделения полиции (ОП) Ясамальского районного управления полиции майор полиции Мурад Гусейнов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником 1-го ОП Хазарского РУП.
Начальник 1-го ОП майор полиции Заур Алиев назначен начальником 22-го ОП Насиминского РУП.
Начальник 22-го ОП полковник-лейтенант Махир Мамедов отправлен в распоряжение.
Отметим, что М.Гусейнов является сыном Национального героя Азербайджана Тофика Гусейнова.
News DepartmentАвтор новости
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